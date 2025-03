Kings League, Hachim Mastour in campo con l'FC Zeta: la data dell'esordio

Getty Images

Hachim Mastour è pronto a debuttare come wild card in Kings League. L'ex talento del Milan scenderà in campo con la maglia degli FC Zeta in occasione della settima giornata della competizione. Appuntamento lunedì 24 marzo alle 20:00 per la sfida contro i Caesar.

BROCCHI - Insieme a Mastour ci saranno anche le altre due wild card Alessio Buono, portiere, e Matteo Perrotti. Ad allenarlo il classe 1998 troverà Cristian Brocchi che lo aveva allenato nelle giovanili del Milan nella stagione 2014/15. Per Hachim, che aveva saltato le prime sei partite per un infortunio e per alcuni problemi che lo avevano fatto tornare in Marocco, si tratta della prima avventura dopo la fine dell'esperienza con la maglia del Union Touarga Sportif squadra marocchina, nella stagione 2023/24.

LA CARRIERA - Mastour era arrivato con grandi aspettative al Milan nel 2012 e nel 2015 era stato inserito dal The Guardian come uno dei 50 migliori giocatori nati nel 1998. La sua carriera, però, non è decollata. Tante avventure, tra Malaga, PEC Zwolle, Carpi, Reggina e la fine in Marocco, prima del ritorno per la Kings League. Dove potrà mettere in mostra il suo talento.