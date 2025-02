Kolo Muani oltre il prestito: tutte le condizioni e le tempistiche che la Juventus deve rispettare

"Per 64 minuti siamo stati superiori a loro, meritavamo la vittoria., ma è uno pagato 80 milioni".Così Cesc Fabregas, tecnico del Como, in riferimento al primo dei due gol di, attaccante arrivato alla Juventus nel mercato di gennaio e autore fin qui di. C'è da dire che il Paris Saint-Germain, come precisa Tuttosport, lo ha pagato, non 80, ma non cambia, anzi semmai rafforza il concetto dell'allenatore spagnolo.A proposito di allenatori spagnoli, ma, e quando non c'è intesa fra un allenatore e un giocatore allora è possibile che anche grandi qualità vadano sacrificate in favore di altre soluzioni, come quella sorprendentemente efficace di Dembélé centravanti adottata dai capitolini francesi.

Così Kolo Muani è sbarcato a Torino in prestito. E che feeling è scattato con la Juventus:anche oltre la scadenza del trasferimento a titolo temporaneo.. Nel calciomercato si può tutto,. Vediamo allora come.Partiamo dal presupposto che il prestito, così com'è, scadrà e non c'è modo di "prolungarlo"; si può invece negoziarne uno nuovo, a patto che il Psg rimanga entro i limiti numerici imposti dalla Fifa, gli stessi che qualche settimana hanno ritardato il tesseramento dello stesso Kolo Muani. E a quel punto, con tutta una stagione davanti,Questi soldi, ovviamente, arriverebbero (e ne avanzerebbero) dall', 90 minuti in panchina a Como. Ma tutto questo è vincolato ad unSenza, le chance di vedere Kolo Muani in bianconero oltre quest'estate si ridurrebbero drasticamente.