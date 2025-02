Juventus, Giuntoli conferma: "Vogliamo tenere Kolo Muani, ci siederemo col PSG in estate

AFP via Getty Images

Il CFO dellaCristianoha parlato a Sky prima della gara di andata dei playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven:"Abbiamo la necessità di sopperire a dei gravi infortuni, quindi siamo intervenuti con tre calciatori dietro, stesso discorso per Kolo Muani per Milik".- "I rapporti col Psg sono ottimi, abbiamo fatto un lavoro di grande volontà dato che c'era la preoccupazione che Milik non potesse rientrare. C'è la volontà di rimettersi a sedere a fine anno per vedere se si può continuare ancora con Randal".

- "Non ha fatto preparazione, ha avuto un problema fisico in estate, gli mancano i suoi soliti numeri. Ha giocato tanto, ora ha bisogno di riposare e sono certo che vedremo un grande Douglas Luiz".- "Dovevamo intervenire almeno con un piede mancino e ne sono arrivati due, siamo contenti anche perché sono duttili, oggi Kelly gioca sulla sinistra. Hanno grande valore tecnico e umano".