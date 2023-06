Nuova vita tra gli sceicchi per Kalidou Koulibaly, che in questi giorni ha firmato un contratto triennale con l'Al-Hilal con un super ingaggio da 30 milioni a stagione: "Ho scelto la miglior squadra del campionato arabo" ha detto in un'intervista al Corriere dello Sport, spiegando che non è solo un discorso di soldi: "Sono felice perché, spero di aiutare l’Arabia Saudita e l’Al-Hilal a scrivere una nuova storia sportiva. In più questo contratto molto importante".- "Potrò aiutare tutta la mia famiglia a vivere bene: dai miei genitori ai miei cugini, e".- "Sono molto felice per lo scudetto: ho lottato otto anni per averlo e tutti dicono che se fossi rimasto lo avrei vinto anche io, ma credo nel destino. Era scritto così: dovevo andare via per vedere il Napoli campione d’Italia. Questa società merita un grande futuro in Italia e in Europa:. Devono metterselo in testa: ognuno sceglie la propria carriera e la propria vita, ma a Napoli hanno fatto epoca e non possono andare via così. Spero che non vadano via tutti".- "Non gli servono i miei consigli. Ogni tanto ci sentiamo e se vorrà mi chiamerà. Ma ormai Victor è un giocatore molto importante, tra i migliori del mondo: Gattuso lo ha aiutato, Spalletti è stato la svolta e. Soltanto così non avrà rimorsi".- "E' stata una grandissima esperienza. La Premier è fantastica: tanta intensità, tanti gol, giocatori molto veloci, grandi talenti.. Avevo bisogno di tempo: in un anno non ho potuto dimostrare quello che avrei voluto per le scelte dell’allenatore e della società".- "Non avevo garanzie di giocare sempre:. Preferisco un posto dove mi vogliono, dove sono al centro di un progetto e posso essere di esempio ai giovani".