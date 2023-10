In una diretta con Sport Mediaset, il difensore dell'Al-Hilal Kalidou Koulibaly, ex Napoli, ha parlato della sua nuova vita in Arabia:



"Il Paese mi ha sorpreso, anche la città. La vita è molto bella, la gente è rispettosa. Mi hanno subito messo a mio agio. Fa un po' caldo, ma è una bellissima esperienza. Sono tante le differenze con l'Europa. Fa tanto caldo e ci alleniamo alla sera, verso le 19 o le 20. Ho scoperto tante nuove cose. Qui hanno idee molto grandi, vogliono portare più giocatori possibile, ma non prendono giocatori a caso e hanno studiato bene chi prendere. Ora non lo è ancora, ma nel futuro diventerà un campionato molto importante. Alcuni giocatori arabi potranno giocare in Europa, sono molto bravi".