E' stato accostato e trattato da Milan, Inter e Juventus, ma il suo futuro non sarà in Italia. Secondo quanto riporta Marca Mateo Kovacic giocherà la prossima stagione in prestito al Chelsea. L'accordo tra i Blues e il Real Madrid - si legge - diventerà ufficiale nelle prossime ore. Il centrocampista croato, che nei giorni scorsi aveva chiesto esplicitamente la cessione, sarà dunque accontentato. Sarri avrà il centrocampista tecnico che voleva.



