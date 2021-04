. Spacciati, finiti, invecchiati: se ne sono sentite di tutti i colori. Eppure..., il centrocampo delche vince l'andata dei quarti di finale contro il Liverpool;, il cuore delle Merengues di Zinedine, un centrocampo icona, una filastrocca che fa rima con le squadre di altri tempi, in cui gli undici titolari erano sempre gli stessi. Ripeterli a memoria, uno in fila all'altro, come se uno non potesse esistere senza l'altro, fa capire ancora di più la loro grandezza.I lanci e la qualità di, le forza e le letture di, il passo delicato e la dolcezza dei piedi di, uno che si compensa con l'altro, una squadra di supereroi, glidel pallone: possono passare anche una serata storta, perdere una battaglia, cadere, ma quando conta, beh, non sbagliano mai. E la storia parla per loro.Levinte sono lì, in bacheca, a simboleggiare come la triade blanca sia sul tetto d'Europa da una vita. Praticamente, ci vive da sempre sul tetto d'Europa. Insieme ad altre mediane che hanno scritto la storia: ne nominiamo solo 5, non andando troppo indietro, partendo da Casa Milan, a fine anni 80 inizio 90, conin panchina. Da lì tutto è partito e molto è cambiato. Dal Milan al Real, passando per Barcellona e United. Ah, il Milan c'è due volte...Ildi Sacchi (in barriera due quarti del centrocampo), con i 4 di centrocampo che eranoStoria.