Una gioia per il presente, una certezza per il futuro.. Seguendo le idee diche era stato il vero, grande, artefice del trasferimento in giallorosso dell’ex Chelsea. Lo Special One lo ha convinto a fare una scelta tanto importante quanto difficile per la sua carriera e ora raccoglie i dividendi di un attaccante destinato a scrivere pagine di storia giallorossa. Una l’ha già scritta: è il giocatore straniero con più reti alla prima stagione con la maglia della Roma.così suddivisi: 15 in campionato, 8 in Conference League e 1 in coppa Italia.- A. La rivoluzione mourinhana non può prescindere delle qualità di Tammy. Con buona pace dell’che lo aveva inserito in cima alla lista dei possibili acquisti in vista della prossima estate.. Arrivano conferme anche su un dettaglio molto importante anticipato dal Corriere dello Sport,: dopo il mercato di gennaio ha incassato i primie altrettanti ne otterrà a settembre quando sarà scaduta la sessione estiva. E così anche per gli anni a venire. Questa operazione ha permesso alla Roma di dilazionare i pagamenti e di far convergere gli interessi della società e quelli dell’entourage del classe 1997.. Una ipotesi remota, considerando le problematiche del club londinese, e che potrebbe diventare oggetto di riflessione nelle prossime settimane. Perché sia la Roma che Abraham vogliono continuare insieme a lungo.