sognando il Leicester di Ranieri,con una lunghezza sul Friburgo (notevole anche il secondo posto di Grifo e compagni) e addiritturaDa dove escono fuori? Chi sono? E' davvero una sorpresa? Vediamo di studiarli un po'.- Urs, allenatore svizzero arrivato dal Basilea nel 2018,. Promozione in Bundes passando dai playoff, quindi un undicesimo, un settimo e un quinto posto, con tanto di qualificazioni alla Conference e all'Europa League cui l'Union partecipa quest'anno.Alle volte viene letto anche come 3-3-2-2, ma la sostanza non cambia.Subito una vittoria per 3-1 nel derby di Berlino con l'Hertha, poi un pari 0-0 col Mainz,(prima prova di forza)(seconda prova di forza). Alla quinta giornata il. E nell'ultimo weekend ecco la vittoria a Colonia, 0-1.Si parte dall'esotica coppia d'attacco: lo statunitenseclasse 1996, che si inserisce in un contesto, quello tedesco, in cui gli americani hanno una buona tradizione (Pulisic su tutti, ma anche McKennie, Reyna, Brooks). E accanto a lui il bomber, con Fischer fin dall'inizio in Zweite Bundesliga. 5 reti in 6 partite di campionato per lui. Poi ci sono il capitano austriaco, il solido centrale tedesco, l'unghereseche conosce bene il ct Marco Rossi. C'è pure il fratello dell'ex Juventino Khedira, Rami, che dopo una carriera senza picchi è il metronomo del centrocampo della sorpresa Union. Ma c'è un giocatore che merita un focus a parte"La società mi ha pressato…. Sono stati chiarissimi.. Negli ultimi due o tre giorni mi hanno messo un po’ ai margini della rosa". Chi parla èche in estate confidava al Secolo XIX di non essere andato molto volentieri in Germania lasciando la Sampdoria. Ma Fischer lo ha integrato nel suo meccanismo e, come dimostra la marcatura che ha aperto le danze nel 6-1 in casa dello Schalke. Genova gli è rimasta nel cuore, ma probabilmente a livello sportivo Thorsby ha fatto jackpot.