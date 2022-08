Ishak Belfodil riparte dal Qatar. L'ex attaccante - tra le altre - di Inter e Parma ha firmato un contratto di due anni con l'Al-Gharafa di Andrea Stramaccioni. 30 anni, rimasto svincolato dopo la fine del contratto con l'Hoffenheim, in Italia aveva giocato anche con le maglie di Bologna e Livorno totalizzando nove gol in Serie A dove era arrivato nel gennaio 2012 dal Lione.



L'INCROCIO - Negli ultimi cinque anni ha giocato in Bundesliga con le maglie di Werder Brema e Hoffenheim, totalizzando più di 25 gol e 10 assist in quasi cento presenze. Ora alle porte c'è una nuova esperienza in Qatar, con un allenatore che ha appena sfiorato in nerazzurro: Belfodil arrivò all'Inter all'inizio della stagione 2013-14, quando Strama era appena andato via.