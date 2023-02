Rainbow Devils believe any bidder seeking to buy Manchester United must commit to making football a sport for everyone, including LGBTQ+ supporters, players and staff. 1/2 pic.twitter.com/LYaAs9GLUX — Rainbow Devils (@RainbowDevils) February 17, 2023

. In particolare,, attraverso un comunicato ufficiale, di aver presentato un’offerta per acquisire il controllo del 100% del Manchester United , come riportato da diversi tabloid inglesi,. Una cifra monstre da parte dell’emiro, pronto a lanciare la sfida a Sir Jim Ratcliffe e ad Elon Musk. Ma, esattamente,, ministro degli esteri del Qatar dal 1992 al 2013 e primo ministro del Qatar dal 2007 al 2013, uno degli uomini più potenti del Qatar, con un patrimonio stimato in 1,2 miliardi da Forbes. Dal 2004,. La QIB è la più grande banca del paese, detenendo attualmente il 49% delle quote delle banche islamiche quotate in Qatar e circa il 10% delle totale del settore bancario nazionale. Ma non solo., oltre ad essere imparentato anche col proprietario del Manchester City Mansur bin Zayd Al Nahyan.Jassim, come evidenziato, ha quindi a disposizione risorse personali pressoché illimitate, oltre ad ambizioni che superano l’inimmaginabile. Ambizioni che hanno una radice profondamente personale per il leader della cordata qatariota. Infatti, Ma ora, l’emiro qatarino, dovrà fronteggiare la concorrenza di Sir Jim Ratcliffe che ha formalizzato la sua offerta per il club inglese di proprietà della famiglia Glazer . La proposta del miliardario britannico, tra l’altro, è maggiormente ben vista da una parte del tifo United., ultimo paese ad ospitare un’edizione dei Mondiali lo scorso anno,. Comunità fortemente presente nel tifo organizzato del Manchester United che, attraverso alcuni tweet apparsi sul proprio profilo ufficiale, ha voluto chiarire la propria posizione in merito all’offerta di Jassim Bin Hamad Al Thani: “, i tifosi, i giocatori ed i membri dello staff. Siamo molto preoccupati di alcune proposte che sono state presentate”. Lo sceicco avrà quindi molto lavoro da fare per conquistare l’amore di una parte dei propri tifosi. Ma prima tocca battere Sir Jim Ratcliffe ed INEOS.