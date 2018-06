Ieri pomeriggio si era diffusa una notizia curiosa, che in tempi di calciomercato qualche dubbio non poteva non suscitarlo: il direttore sportivo dellaCarloera stato sorpreso a pranzo con Walter Sabatini , ex dirigente dell'Inter. Considerando i probabili addii di Pradè e Pecini (che è in "pausa di riflessione", stando all'avvocato Romei) in molti hanno ipotizzato un'idea blucerchiata per il futuro dell'ex Palermo e Roma.In realtà secondo l'edizione genovese de La Repubblica da Corte Lambruschini per il momento minimizzano: si sarebbe trattato semplicemente di un pranzo, tra amici, perchè Osti e Sabatini si conoscono da tempo. Per il ruolo di collaboratore del ds della Samp il nome più credibile resta quello di Nereo, che vanta esperienze al Sassuolo e all'Udinese. Anche in questo caso, non ci sarebbe ancora nulla di concreto ma visti gli ottimi rapporti con Osti, potrebbe essere proprio lo stesso ds a proporre una posizione all'interno del Doria al dirigente.