Lo stallo nella trattativa per Pedro Obiang potrebbe spingere la Sampdoria verso altre soluzioni. I blucerchiati, che non apprezzano il gioco al rialzo del West Ham (Ferrero offriva circa 10 milioni, gli Hammers ne hanno chiesti 12,5) sono tornati a sondare altre piste, come ad esempio quella che conduce a Stephane M'Bia.



Secondo La Gazzetta dello Sport la dirigenza di Corte Lambruschini, spazientita dal West Ham, avrebbe riallacciato i contatti con l'entourage del centrocampista camerunense classe 1986. Alcuni giorni fa, la trattativa era stata frenata dalle corpose richieste economiche dell'ex Siviglia. Sullo sfondo c'è anche un altro giocatore, Sensi del Sassuolo, già a più riprese accostato al Doria.