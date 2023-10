La Serie A sta cambiando, colpa di un mercato che costringe i top club a vendere e svendere i propri talenti migliori e che costringe giocoforza gli stessi a fare di necessità virtù, faticando nell'acquisto di giocatori nel pieno o all'apice della propria carriera e rimediando spesso e volentieri con talenti acerbi o già in là con l'età. Ecco il trend delle ultime annate vede il massimo campionato italiano spingere il dato dell'età media verso il basso consegnandoci un torneo più per giovani che per vecchi anche se guarando fra le big, il dato in realtà è in controtendenza.



INTER FANALINO DI CODA - Il CIES, l'osservatorio statistico per il calcio, ha stilato infatti la classifica globale dell'età media delle squadre che partecipano a tutti i campionati nel mondo. L'Italia ha schierato in campo in questo inizio di campionato, le prime 8 giornate, calciatori con un'età media di 26,76 anni. L'Inter è il fanalino di coda del campionato non solo con un'età media di 29,48 anni, ma anche con la % più alta di calciatori over 30 schierati di tutto il campionato, il dato peggiore. Roma e Lazio seguono a ruota segno che almeno 3 delle 7 big, spingono ancora su giocatori d'esperienza. Milan e Atalanta sono le big più virtuose in linea con il dato medio della Serie A.



Ecco tutti i dati delle 20 squadre