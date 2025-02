L'Atalanta accoglie Daniel Maldini: ufficiale l'arrivo dal Monza, cifre e dettagli

. Il club orobico ha annunciato ufficialmente l’arrivo del classe 2001 a titolo definitivo, con il figlio e nipote d’arte che sarà subito a disposizione di Gian Piero Gasperini. Contestualmente, anche la società brianzola ha salutato Maldini con una nota apparsa sul sito del club.La trattativa tra Atalanta e Monza è stata chiusa per una cifra complessiva di 11 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 2 milioni di bonus lati ad obiettivi specifici. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà alla società orobica fino al 30 giugno 2030.Un ulteriore dettaglio interessante riguarda la partecipazione del Milan nell’operazione. La società rossonera, infatti, deteneva il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Con il trasferimento, il club milanese incasserà la metà della cifra.“Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da AC Monza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini, 23enne attaccante. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta Atalanta BC rivolgono il più caloroso benvenuto a Daniel, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”.“AC Monza comunica che Daniel Maldini si trasferisce all’Atalanta a titolo definitivo. Arrivato in Brianza nel gennaio 2024, l’attaccante ha collezionato 32 partite e 7 reti con i biancorossi. Grazie al suo rendimento con la maglia del Monza si è conquistato la prima convocazione ufficiale con la Nazionale maggiore italiana, diventando lo scorso 14 ottobre il secondo giocatore nella storia del Club a esordire in azzurro. Un anno pieno di emozioni vissute insieme: grazie Daniel e un affettuoso in bocca al lupo per questa nuova avventura".