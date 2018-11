Lautaro Martinez si è concesso in intervista nel match programme della gara di questa sera che vedrà l'Inter affrontare il Barcellona. La punta argentina si è raccontata fra presente, passato e futuro.



SAN SIRO - "San Siro è indescrivibile, unico, fantastico. Senti un rispetto, una partecipazione che non si trova da nessun’altra parte. Quando senti i tifosi cantare l’inno c’è una carica pazzesca. Vuoi onorare in ogni secondi la camiseta che indossi".



ICARDI - "Con Icardi c’è un rapporto speciale: amiamo anche la stessa musica, cumbia e reggaeton. Le ascoltiamo durante il tragitto per andare allo stadio prima della partita per caricarci”.



PASSATO - “Da piccolo ho iniziato da difensore. Mio papà giocava a calcio anche lui e ricordo che quando eravamo piccoli provavo a togliergli la palla quando eravamo in casa. Poi nel tempo le cose sono cambiate... Il mio primo gol ufficiale l'ho fatto contro l'Huracan. E' stato un momento fantastico, indescrivibile. Ho pensato alla palla in rete e poi alla mia famiglia, ai sacrifici che tutti hanno fatto.



IDOLO - "Guardo con attenzione e ammirazione Radamel Falcao, Ci credi che non mi vedrei fuori dallo sport se non avessi fatto l’attaccante? Forse avrei giocato a basket, come mio fratello”.