Ancora assente Immobile a Formello. Il capitano della Lazio, alle prese da due giorni con un forte stato influenzale, che lo ha costretto ieri a saltare la sfida contro il Genoa, non si è visto nemmeno oggi nel centro tecnico biancoceleste per la seduta di scarico post partita.



Sarri spera di riaverlo per l'impegno di mercoledì a Venezia, ma bisognerà capire in che condizioni potrà essere recuperato il bomber. La sua presenza per il turno infrasettimanale è da considerarsi in dubbio. Nel caso, il tecnico punterà ancora sul tridente leggero visto ieri, con Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro.