L'indice di liquidità torna a fare la voce grossa nel mercato della Lazio e non solo. I biancocelesti, così come altri sei club di Serie A, dovranno prima cedere per poi poter ufficializzare i nuovi colpi. In attesa già ci sono Hysaj, Felipe Anderson e il talento Luka Romero. Per sbloccare gli arrivi occoreranno cessioni. Ne basterebbe anche una illustre, e come riporta Il Corriere dello Sport, quest'ultima sarebbe quella di Joaquin Correa.



Mentre il Tucu è in finale di Copa America con l'Argentina (ma non è stato neanche convocato per la semifinale contro la Colombia) la Lazio attende le offerte per lui. Alla finestra c'è il Psg, il quale pensa a Sarabia come contropartita, il Tottenham e l'Arsenal. Con l'incasso di almeno 35 milioni di euro (valutazione minima per Correa) il club capitolino sbloccherebbe il proprio mercato.