L'Inter pronto ad investire pesantemente per 'soffiare' il promettente difensore del Verona Marash Kumbulla. Come riporta l'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport", l'obiettivo numero uno specie in prospettiva per la difesa dell'Inter è il difensore di Juric, finito da tempo sul taccuino di Tare.



MERCATO LAZIO - La Lazio lo segue, ma la concorrenza sta diventando alta. L'Inter potrebbe decidere di virare anche sul belga Vertonghen (insiste Lukaku) ma su Kumbulla c'è anche il Napoli. Il Verona lo valuta 20 milioni di euro, ma rischia di scattare l'asta.