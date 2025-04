Lazio, cambia lo scenario per il futuro di Baroni: incontro nei prossimi giorni con la società

Getty Images

. Con questa notizia oggi il quotidiano Il Tempo racconta il cambio di scenario per il futuro del tecnico biancoceleste. Nelle settimane scorse erano lievitati i dubbi su una conferma o meno dell'allenatore anche per la prossima stagione, soprattutto dopo le parole di Lotito e Fabiani rialsciate durante la sosta seguita al pesante ko di Bologna. I risultati della prima parte di stagione, fino a inizio dicembre sembravano far presagire una conferma praticamente automatica di Baroni con relativo prlungamento di contratto. L'andamento altalenante tra gennaio e marzo aveva frenato invece tutte le intenzioni ed era persino balenata l'ipotesi di un esonero, anche se mai confermata dalla dirigenza, che anzi aveva sottolineato: "Tireremo le somme a fine anno".

Ora questa nuova risalita delle montagne russe di Formello, con Lotito e Fabiani pronti a far sottoscrivere al misterAttualmente infatti Baroni è legato ai biancocelesti fino al 2026. Presidente e ds però a più riprese dall'estate scorsa hanno lasciato intendere che il nuovo ciclo che la società sta aprendo ha un orizzonte di due-tre anni. Ieri, scrive il quotidiano, c'è stato un confronto tra la società, il tecnico e anche la squadra. Apertamente, si legge nella notizia, è stata confermata la piena fiducia a Baroni con il quale a questo punto nei prossimi gioni ci sarà un incontro per mettere nero su bianco il nuovo accordo, che lo confermerà alla guida del progetto fino alla fine.