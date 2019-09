Si avvicina sempre di più il derby di Roma: i tifosi della Lazio, per l'occasione, hanno preparato una coreografia dedicata a Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, capo ultrà ucciso ad inizio agosto. Verso le 15 il ritrovo dei primi supporters in zona Ponte Milvio, con alcuni cori, fumogeni e fischi verso la polizia.