Ciro Immobile domani si sottoporrà a nuovi controlli clinici, per valutare con esattezza i tempi di recupero. L'attaccante della Lazio si è fermato a metà primo tempo della sfida casalinga prenatalizia conto l'Empoli. Un ennesimo problema muscolare, dopo i diversi guai agli adduttori che aveva passato durante tutto l'anno solare. Il capitano biancoceleste sperava si potesse trattare di vecchie cicatrici tornate a dare fastidio, ma i primi controlli fatti dopo Natale avevano evidenziato una lesione. Da allora vanno contati almeno 20 giorni di stop.



Domani si avrà senz'altro un quadro più chiaro di quanto tempo ancora servirà a Sarri per rivedere in campo il bomber di Torre Annunziata. Di sicuro non ci sarà a Udine il 7 e nemmeno per la sfida di Coppa Italia (contro Roma o Cremonese) il 10. Con tutta probabilità Immobile resterà fuori anche per la successiva gara casalinga contro il Lecce e proverà a rientrare quindi per la trasferta in Arabia, dove la Lazio sfiderà l'Inter il 19 gennaio nella semifinale di Supercoppa. L'eventuale finale si terrà il 22.