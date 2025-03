Lazio, due argentini per il progetto giovani: Fabiani al lavoro

AFP via Getty Images

Lacontinua a monitorare il mercato dei giovani talenti. Il progetto di ringiovanimento totale della rosa proseguirà anche la prossima estate, infatti proseguono i lavori sottotraccia del dsper giocare d'anticipo sulla concorrenza. Nella lista dei profili attenzionati sono sputntati in questi giorni due talenti argentini: uno lo racconta oggi il Corriere della Sera, nelle pagine della Cronaca di Roma. Si tratta del diciannovenne, di proprietà deldove è arrivato a gennaio.Classe 2006, stabilmente nel giro della nazionale U20 argentinaè un trequartista brevilineo, che però può giocare anche nel ruolo di ala (in un 4-2-3-1 si adatterebbe in tutti i ruoli dietro la punta). Veloce nella corsa e rapido nel dribbling, è sbarcato in Premier League per fare subito il salto in avanti in carriera., ma al momento non trova spazio in prima squadra. Ieri, riporta il quotidiano, è stato avvistato in un ristorante nei pressi del centro tecnico di Formello e il ds biancoceleste ha già messo in piedi una base di trattativa per un possibile prestito, a cui i blu di Manchester non hanno chiuso le porte a prescindere.

L'altro nome in ballo è invece per la difesa. Si tratta di, centrale delclasse 2002. La notizia in questo caso arriva direttamente dal Sud America, tramite il sito elcrackdeportivo.com. Visto che molti top club stanno corteggiando Mario Gila, la Lazio vuole farsi trovare pronta per portare subito a Roma il sostituto in caso di addio. L'argentino ha una clausola rescissoria da 13 milioni di euro e i biancocelesti comunque potrebbero pensare a lui a prescindere dalle uscite, visto che ad avare il futuro in bilico, in virtù proprio del progetto di rinnovamento, ci sono anche Patric e Gigot.