Lazio, ecco la decisione sul futuro di Immobile e come cambiano i piani di mercato per l'attacco

Il futuro disarà ancora alla. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, l'attaccante avrebbe deciso di onorare il contratto con i biancocelesti fino al 2026. Quella frase l'altra sera all'Auditorium era già un grosso indizio: "I laziali mi amano e io amo la Lazio", ha detto sul palco, durante le celebrazioni per il 50° anniversario dello scudetto del 1974. Dopo mesi di dubbi e diverse polemiche, il caso Immobile sembra quindi rientrato del tutto a Formello. Sarà ancora lui il capitano per altri due anni.La fascia però non gli garantirà il posto da titolare a prescindere. Il suo impiego in campo dipenderà sempre dalle scelte tecniche dell'allenatore. La società ha già chiarito che intende puntare forte sulla, che sul mercato considera incedibile. Con la permanenza di Immobile cambiano allora le prospettive per l'arrivo di una terza punta. Retegui e Simeone hanno dei costi insostenibili. Lotito e Fabiani punteranno ad inserire un profilo meno ingombrante come riserva. In questo senso il nome di, del LASK, rimbalzato ieri dalla Germania potrebbe essere un esempio concreto di chi andrà a puntare la società biancoceleste tra luglio e agosto.