Lacontinua a lavorare nel proprio centro sportivo. La grande vittoria contro ilnon deve dare troppa sicurezza ai biancocelesti altrimenti si ricadrà in partite negative come quella vista sabato scorso a Marassi contro la. Probabilmente è proprio questo cheha detto ai suoi calciatori stamattina a centrocampo prima dell’inizio dell’allenamento. Ora si punta alla sfida col, squadra ostica che proviene da diversi risultati negativi e farà il massimo per ottenere punti sabato sera all'Olimpico. In attesa delle prove tattiche che andranno in scena domani, quest’oggi Inzaghi ha potuto lavorare con un gruppo molto più nutrito rispetto a ieri.Il tecnico piacentino ha avuto il piacere di dirigere anche due rientri importanti comeed. L’ex Spal ha effettuato tutta la seduta in gruppo, perciò. Il centrocampista argentino, invece, ha indossato la casacca bianca come jolly nel possesso palla evitando i contrasti e anziché giocare la partitella finale ha effettuato un circuito col pallone a parte.. Per i titolari contro il Dortmund quest’oggi solo riscaldamento e allunghi sui 50 metri.CAPITOLO ASSENTI – Non si sono visti in campo quest’oggi i lungodegenti Lulic e Radu. Ancora out Cataldi per dei problemi intestinali e Andreas Pereira per un attacco influenzale., ma per il serbo dovrebbe trattarsi di un semplice riposo pattuito con lo staff di Inzaghi vista la forte contusione all’anca rimediata martedì sera. Infine, assente di nuovo Vavro.