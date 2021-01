L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi ha dichiarato dopo la vitttoria contro il Parma in Coppa Italia: "Oltre alla qualificazione ai quarti di finale, la nota più lieta della serara è il rientro in campo di Lulic. Ho visto bene anche Correa, Pereira può fare la mezz'ala".



"Luiz Felipe si opera domani, torneremo sul mercato? Stiamo valutando, per ora abbiamo reintegrato in rosa Vavro. Poi se troveremo l'occasione giusta la coglieremo anche se non sarà facile, numericamente ci serve un altro difensore. Sokratis Papastathopoulos? E' uno dei profili vagliati".