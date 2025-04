Lazio, le condizioni di Tavares: mai così tanti infortuni muscolari in carriera

Getty Images

Non arrivano notizie confortanti dall'infermeria della. Nuno, secondo quanto scrive Il Messaggero, potrebbe aver terminato la sua stagione in anticipo di sei gare . Il terzino portoghese dopo il nuovo ko in Europa League, si è sottoposto nelle scorse ore ad alcuni esami diagnostici che hanno evidenziato una problematica muscolare importante. Era prevista per oggi una risonanza magnetica, ma è stata rinviata. Da parte del club non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, in attesa che vengano completati tutti gli esami medici prima del responso definitivo.

Quello di giovedì scorso è stato il; il 5° del 2025, anche se in realtà si dovrebbe trattare di una ricaduta del medesimo problema già accusato a Bergamo contro l'Atalanta. In ogni caso, mai in carriera aveva avuto così tante difficoltà fisiche come quest'anno, nonostante la cronaca dei suoi infortuni fosse ben nota. Dopo aver saltato le prime giornate di campionato, da Lazio-Milan in avanti Tavares non aveva più avuto acciacchi, anche grazie ad alcune terapie specifiche cui si era sottoposto. Il calvario è ricominciato dopo il suo stop a fine novembre con la nazionale portoghese. Rientrato a disposizione sotto Natale, in realtà non si è mai ripreso del tuttoContro l'Atalanta ha alzato bandiera bianca dopo mezz'ora del primo tempo. Lo staff medico ha lavorato con il calciatore intensamente per rimetterlo in sesto per la sfida di ritorno in Europa League. Niente da fare. Nella sua mezz'ora in campo Tavare ha fatto in tempo solo a battere il corner da cui è nato il 2-0 di Noslin, prima di uscire tra le lacrime e gli applausi di tutto l'Olimpico nei primi minuti del supplementare. In estate, ma le premesse non sembrano essere delle migliori.