Lazio, stagione finita per Nuno Tavares? Quando e se può tornare in questa Serie A

Brutte notizie in casadove tengono banco le condizioni di. Il portoghese si è ancora una voltanel finale del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro ilil terzino non si è ancora sottoposto agli esami strumentali e per questo motivo ancora non si è riusciti a capire l'entità del suo problema.Come riporta Il Messaggero, il calciatore ha svoltoa Formello: la risonanza per l'exè slittata ai prossimi giorni. Il problema non sembra essere lieve e, anzi,considerando anche che restano da giocare solo sei partite da qui al termine del campionato.

In prestito dai Gunners, il portoghese dovrebbe esseredai biancocelesti dopo una stagione a due facce. Nella prima parte è stato infatti, capace di grandi sgroppate e di tantissimi assist, un impatto fantastico con il campionato. Nella seconda parte però prima glie poi unnel rendimento hanno portato il club a fare altre valutazioni.