Mi è capitato di sbagliare dei passaggi quando giocavo e di mandare avversari in porta. Per fortuna alla Lazio avevo compagni che non me la facevano pagare (ride ironicamente con Radu, ndr). Sono più le volte che Radu rimediava ai miei errori , che quelle in cui succedeva il contrario. In squadra c’era la teoria che Radu non sbagliasse mai (ancora risate, ndr).

L'ex centrocampista di, Cesena e Parma, oltre che della Nazionale,è stato ospite questa mattina a Roma della presentazione del libro "Quando Giochi", scritto a quattro mani con il giornalista DAZN Marco Cattaneo. Nella Sala Mechelli, all'interno del palazzo del Consiglio Regione del Lazio, Parolo ha ripercorso alcuni particolari episodi della sua carriera e spiegato le motivazioni che lo hanno portato a realizzare quest'opera.Presente in sala anche il suo ex compagno di squadra in biancoceleste, con il quale è nato anche un piccolo siparietto raccontando un retroscena del loro periodo a Formello.

ANDARE IN PUZZA - Nei suoi anni a Roma l'ex calciatore, originario di Gallarate, in provincia di Varese, ha anche imparato alcuni modi di dire romaneschi, grazie soprattutto ad alcuni dei suoi compagni passati in biancoceleste nello stesso periodo. Uno in particolare gli è rimasto impresso nella mente: "Candreva mi spiegò il significato di 'andare in puzza' , nel corso di un’intervista. Sarebbe come dire 'rosicare'. L’importante quando si riceve una critica non è prendersela con gli altri (cioè 'andare in puzza' con qualcuno o per qualcosa, ndr), ma capire dove migliorare".