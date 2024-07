Getty Images

Lazio, Mandas rinnova: le cifre dell'accordo

Il rinnovo di Mandas con la Lazio è cosa fatta. Manca solo l'ufficialità dell'accordo, ma il giovane portiere greco resterà ancora a lungo in biancoceleste: accordo di 5 anni e adeguamento di contratto a 1 milione di euro a stagione. Arrivato un anno fa dall'Ofi Creta, il classe 2001 si è preso la ribalta a metà stagione in coincidenza con l'infortunio di Provedel. Ha esordito a gennaio nel derby di Coppa Italia vinto 1-0 dalle aquile. Poi tra marzo e maggio ha collezionato 8 presenze da titolare con il 50% di gare terminate senza subire reti.



Su Mandas avevano messo gli occhi diversi top club europei, attratti proprio dalle sue qualità messe in mostra quest'anno. Il Manchester United e, soprattutto, il Manchester City aveva preso informazioni su di lui. La Lazio aveva ipotizzato anche di inserirlo come contropartita con i Red Devils per arrivare a Greenwood. Poi la trattativa si è sviluppata diversamente, ma in parallello la società capitolina e l'entourage del calciatore hanno continuato a lavorare per il prolungamento del contratto e adeguamento dello stipendio. A Formello sono tutti convinti delle potenzialità del ragazzo e con la sua conferma l'idea è di mettere al sicuro la porta sia per il presente, con Provedel che ha le spalle coperte, sia per il futuro, quando Mandas ne raccoglierà l'eredità.