Visite mediche completate per Luca Pellegrini. Il nuovo terzino della Lazio in mattinata si è poi recato al centro tecnico dell'Isokinetic per sottoporsi anche ai test atletici. Esami superati e avventura in biancoceleste che può quindi iniziare. Si unirà alla squadra per la trasferta di Coppa Italia proprio contro la Juventus, da cui si è trasferito in prestito. Infatti, nel frattempo, il classe '99 ha anche scelto il suo numero di maglia: saràrà il 3, rimasto libero dopo l'addio di Luiz Felipe l'estate scorsa.