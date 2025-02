Getty Images

Lazio, prende quota una soluzione per il ritiro estivo

10 minuti fa



Dopo 17 anni la Lazio potrebbe non tornare ad Auronzo di Cadore l'estate prossima. Lo scrive oggi il sito lalaziosiamonoi.it. La società biancoceleste sta valutando concretamente la possibilità di restare a Formello durante l'estate per la preparazione alla prossima stagione. Il comune cadorino in realtà nelle scorse settimane aveva ribadito la propria disponibilità assoluta ad ospietare il club capitolino, ma Lotito sta pensando di far valere l'opzione, prevista dal contratto, che permetterebbe alla società di svincolarsi dall'accordo.



Negli ultimi anni i rapporti tra i club e il comune veneto, in provincia di Belluno, si sono irrigiditi su alcuni nodi cruciali per l'organizzazione del ritiro dei biancocelestil La questione della manutenzione del campo dove la squadra si allena e quella dell'albergo dove allggiano giocatori e staff sono solo due aspetti di una faccenda più aricolata. Invece che andare in montaga quindi, il prossimo luglio Zaccagni e compagni potrebbero restare nel centro tecnico. Oltre questa possibilità, la Lazio sta peraltro anche valutando possibili destinazioni alternative ad Auronzo di Cadore, la cui conferma come meta di fatto sta sempre più diventando l'ultima delle opzioni in ordine di preferenza