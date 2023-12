Si allungano i tempi di recupero per Alessio Romagnoli. Dopo i forfait contro Inter e Empoli, il difensore della Lazio era atteso di nuovo in campo a Formello in questi giorni per tornare a disposizione col Frosinone venerdì. Niente da fare invece. Ieri l'ex Milan non si è allenato alla ripresa dei lavori nel centro tecnico biancoceleste. Si teme una ricaduta al polpaccio, un muscolo che lo ha sempre fatto soffrire in carriera. Di fatto il centrale di Anzio è fermo da dopo il derby, quando durante l'ultima sosta per le Nazionali era stato costretto ad alzare bandiera bianca. Nei prossimi due giorni le sue condizioni saranno valutate attentamente per capire se il rientro slitterà solo fino a dopo Capodanno o anche oltre.