Jony è pronto a sbarcare in Italia. La Lazio ha chiuso per l'esterno spagnolo classe '91 in arrivo dal Malaga dopo aver totalizzato 4 gol e 11 assist in 36 partite nell'ultima stagione in prestito all'Alaves.



I DETTAGLI - Lo spagnolo arriverà in bianconceleste per una cifra intorno ai 2/2,5 milioni di euro, per il giocatore è pronto un contratto di quattro anni con un ingaggio di circa 1,2 milioni a stagione.