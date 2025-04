Le 6 Finali europee della Fiorentina e la tradizione negativa: una vittoria e 5 sconfitte

1956/57: FINALE COPPA DEI CAMPIONI

La Fiorentina di Fulvio Bernardini partecipa alla Coppa dei Campioni 1956/57, seconda edizione del massimo trofeo continentale, grazie allo Scudetto vinto l’anno precedente. La formula è ben diversa da quella attuale della Champions League, con un tabellone tennistico con turni progressivi ad eliminazione diretta. Al torneo partecipano 22 squadre campioni nazionali più il Real Madrid che ha alzato il trofeo nell’edizione precedente.

L’avventura europea dei viola, cui la buona sorte riserva di saltare l’onere del turno preliminare, parte negli ottavi di finale il 21 novembre 1956 contro gli svedesi dell’IFK Norrköping. La gara di andata a Firenze termina 1-1: ospiti in vantaggio all’8’ con Bild, pareggio siglato al 15’ da Claudio Bizzarri. Nel match di ritorno, disputato a Norrköping sette giorni dopo, i toscani portano a casa la qualificazione imponendosi di misura 0-1: il gol della vittoria lo firma bomber Virgili al 16’.

Nei quarti di finale il sorteggio abbina ai viola gli svizzeri del Grasshoppers. Anche stavolta l’andata si gioca al Comunale il 6 febbraio 1957. I padroni di casa partono forte e segnano 3 gol nel primo quarto d’ora di partita: sblocca al 3’ Segato, poi una doppietta di Romano Taccola al 10’ e al 12’ porta il punteggio sul 3-0 per i toscani. “Le cavallette” rendono meno amara la trasferta italiana accorciando le distanze al 31’ con Ballaman. Finisce 3-1, punteggio che fa ben sperare in vista della gara di ritorno.

Il 27 febbraio 1957, a Zurigo, la Fiorentina pareggia 2-2 con due firme d’autore. Gli ospiti vanno infatti due volte in vantaggio con Julinho al 7’ e Montuori al 52’, reti intervallate dal provvisorio pari elvetico di Ballaman al 25’. Nel finale Vukosavljević fissa il risultato sul 2-2 finale, pareggio che porta i viola dritti in semifinale.

La squadra di Bernardini deve superare gli jugoslavi della Stella Rossa Belgrado per raggiungere la finale. La doppia sfida è molto equilibrata e viene decisa nel match di andata da un gol in zona Cesarini di Prini (88’). Nella gara di ritorno al Comunale i viola gestiscono il vantaggio e lo 0-0 finale assicura loro di poter contendere il trofeo al Real Madrid di José Villalonga Llorente, campione in carica e super favorito, che ha nella “Saeta Rubia” Alfredo Di Stefano il suo fuoriclasse assoluto.

Tanto più che la finale è in programma giovedì 30 maggio 1957 al Nuevo Estadio Chamartín, che dal gennaio 1955 è stato intitolato al presidente dei Blancos, Santiago Berbabeu. Il compito per la Fiorentina è dunque improbo, tanto più che i viola perdono pochi giorni prima della partita il centromediano Giuseppe Chiappella, infortunatosi con la Nazionale nelle qualificazioni Mondiali, ma Bernardini vuole provarci e schiera i viola con il classico “Sistema” o “WM”.

Davanti al portiere, il giovane Sarti, in difesa Magnini e Cervato sono i terzini, con Orzan stopper. Scaramucci e Segato agiscono da mediani difensivi, Gratton e Montuori sono gli interni di centrocampo e in attacco giocano il centravanti Virgili e le due ali Julinho e Bizzarri. Stesso modulo tattico per il Real di Villalonga, che ha in Alfredo Di Stefano il suo terminale offensivo, supportato dalle due ali Kopa e Gento. Sugli spalti sono presenti circa 124 mila spettatori. Arbitra l’olandese Leo Horn.

Non è prevista una diretta televisiva dell’evento, e i tifosi della Fiorentina devono accontentarsi così della radiocronaca di Nicolò Carosio su Programma nazionale, l’antesignana dell’attuale Radio uno. La gara si sviluppa per oltre un’ora all’insegna del grande equilibrio. Per il Real si registrano le consuete fiammate in velocità di Di Stefano, ma fra i viola la classe e l’imprevedibilità del brasiliano Julinho sulla destra tengono in apprensione la retroguardia spagnola.

Il discusso episodio che indirizza la partita arriva al 68’: Mateos si impossessa del pallone a centrocampo e si lancia in velocità verso la porta avversaria, tagliando in due la difesa viola. Quando il centrocampista del Real è ormai a tu per tu con Sarti, uscito fino al limite della propria area per contrastarlo, Magnini lo sgambetta e lo mette giù. Il fallo è chiaramente fuori area, ma per Horn, forse condizionato dal tifo assordante dei 124 mila del Bernabeu, è calcio di rigore per i Blancos.

Sul dischetto va Di Stefano, sul quale fino a quel momento aveva fatto buona guardia Scaramucci. La “Saeta rubia” trasforma il penalty con una botta di destro all’incrocio dei pali e al 69’ porta in vantaggio la squadra di Villalonga Llorente. La Fiorentina è costretta a lanciarsi in attacco alla ricerca del pareggio e viene così punita in contropiede da Gento, abile a scavalcare con il classico “scavetto” Sarti nell’uno contro uno.

Al Bernabeu la Fiorentina, prima squadra italiana a giocare una finale di Coppa dei Campioni-Champions League, perde 2-0 con il Real Madrid, che si aggiudica il secondo trofeo consecutivo.

IL TABELLINO

Giovedì 30 maggio 1957, Madrid, Stadio “Santiago Bernabeu”

REAL MADRID-FIORENTINA 2-0

RETI: 69’ rig. Di Stefano, 75’ Gento

REAL MADRID: Alonso, Torres, Lesmes, Muñoz, Marquitos, Zarraga, Kopa, Mateos, Di Stefano, Rial, Gento. All. Villalonga

FIORENTINA: Sarti, Magnini, Cervato, Scaramuzzi, Orzan, Segato, Julinho, Gratton, Virgili, Muntuori, Bizzarri. All. Bernardini

Arbitro: Horn (Olanda)

Spettatori: 124 mila