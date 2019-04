Ogni promessa è debito. E noi da luglio dello scorso anno abbiamo un debito nei confronti dei lettori disoprattutto quelli di fede interista. In quei giorni pubblicammo un'analisi in tre puntate (LA PRIMA,LA SECONDA eLA TERZA) sulle, e estendemmo il focus sulle annate immediatamente precedenti. L'approfondimento fu motivato dalla grande enfasi dei media intorno a quello cheUn'operazione portata a termine grazie alladel calcio italiano recente. Tale manovra d'aggiustamento dei conti destò non soltanto elogi, ma anche molte polemiche.. E che dunque la società nerazzurra avesse tirato un po' per il collo le regole e i numeri. Rispetto a queste rappresentazioni dei fatti, noi diprendemmo una posizione più attenta alla complessità del problema. Ci pareva allora, e continua a sembrarci adesso, cherispetto ai quali il caso interista è una fra le tante declinazioni e non certo l'unica.che per i club italiani ha assunto la forma delNoi di Calciomercato.com abbiamo denunciato per primi il problema, e ci fa piacere constatare che con mesi di ritardo anche altri organi d'informazione ne abbiano “scoperto” l'esistenza.sottolineato, sia nei tre articoli dedicati all'Inter che in altri ( QUI il caso Roma-Brescia-Sassuolo e QUI il caso Juventus-Udinese),Abbiamo rimarcato quelli che a nostro giudizio sono i rischi connessi, eSu tale versante non siamo ancora in compagnia, ma vedrete che prima o poi anche questo tema verrà “scoperto” da altre testate.Un'ultima cosa da premettere riguarda l'atteggiamento che abbiamo tenuto negli articoli della scorsa estate, rispetto alle plusvalenze realizzate dalla società nerazzurra.perché si sarebbe trattato di un giudizio tanto affrettato quanto ingiustificato. E abbiamo concesso un lasso di tempo che andasse almeno fino alla conclusione del girone d'andata, per dare modo ai ragazzi di dimostrare o meno il loro valoree non su voci giornalistiche. E adesso che si ha tutti gli elementi per soppesare dati oggettivi, possiamo procedere a una valutazione più fondata. Ciò che fra l'altro dà possibilità di rispondere agli utenti che nel corso di questi mesi ci hanno punzecchiato.in questo vorticare di trasferimenti e plusvalenze. A dire di tali utenti, negli articoli dello scorso luglio avremmo giudicato quel valore “gonfiato”. E il fatto che a posteriori esso si sia invece rivelato molto basso sarebbe una cosa della quale dovremmo chiedere scusa (!). Proprio perché è così emblematico, il caso di Zaniolo verrà giudicato per ultimo. Ma con una duplice premessa: la prima è che; la seconda è che l'esempio di Zaniolo è il più sbagliato cui si potesse fare riferimento. E adesso passiamo in rassegna i casi.Partiamo dai due calciatori ceduti in estate al Genoa, il portiere Andreie il difensore. Radu viene ceduto per 8 milioni di euro, con plusvalenza per l'Inter da 7,763 milioni di euro. Quanto a Valietti, la sua cessione avviene per un valore da 6 milioni di euro, con plusvalenza per l'Inter da 5,95 milioni di euro. Su Valietti viene dichiarato un accordo di recompra ( QUI il comunicato), ma non altrettanti si evince nel caso di Radu ( QUI il comunicato).Il loro rendimento ha giustificato la valutazione data ai loro diritti economici? Quanto a, dopo un inizio da secondo è stato promosso titolare fisso del Genoa. Dunque,rispetto al valore dimostrato. E infatti di recente si è parlato della possibilità che l'Inter lo riporti a casa.. Che dal Genoa è stato immediatamente girato in prestito al, in serie B. In Calabria, nonostante si trovi in una squadra che sta faticando per salvarsi, Valietti ha giocato soltanto 5 partite, di cui appena 3 dall'inizio. Va ricordato che il ragazzo è un 1999. Dunque giovane ma non più di primo pelo, specie se si considera che gioca (sì, insomma...) in Serie B., specie se si pensa alla valutazione data a Zaniolo. Che a questo punto diventa giocoforza il parametro di riferimento.ecco che quello assegnato a Valietti risulta estremamente generoso. Almeno per il momento, e in attesa di prove d'appello.Altro giovane da plusvalenza è stato il daneseattaccante classe 1999.. Odgaard è un ragazzo presentato come molto promettente, anche lui soggetto a accordo di recompra ( QUI il comunicato).Per l'esattezza, il danese ha giocato soltanto 15 minuti, nella gara casalinga contro la Spal disputata il 24 febbraio e terminata 1-1. Per il resto, soltanto 3 presenze con la Primavera neroverde, arricchite da 2 gol. E dunque,Passiamo a esaminare il duo ceduto all'Atalanta. Si tratta di, centrocampista classe 1998, e di, difensore classe 2000.Su entrambi l'Inter si è assicurata un diritto di recompra ( QUI il comunicato di Carraro e QUI quello di Bettella).. Non appena giunto a Bergamo,è stato immediatamente girato in prestito al. Lì è rimasto fino a gennaio, quando la società bergamasca lo ha mandato ancora in prestito al. Per lui, 22 partite e 1 gol in Serie B.Riguardo a, ha trascorso i primi sei mesi della stagione a Bergamo, aggregato alla Primavera. Poi durante il mercato di gennaio è stato ceduto in prestito al, dunque anche lui in Serie B., giusto l'ultima in ordine di tempo: quella pareggiata 0-0 sul campo del Carpi nel giorno di Pasquetta. Fin lì aveva visto soltanto la panchina. Per questi due calciatori l'Atalanta ha trasferito all'Inter 12 milioni di euro e garantito plusvalenze per 11,4 milioni di euro. Sarebbe impietoso per entrambi un confronto con Zaniolo.E veniamo al caso più discusso: quello di, trasferito alla Roma insieme a. Cioè, la valutazione e la plusvalenza più basse dell'intera lista. Va aggiunto che né su Santon né su Zaniolo l'Inter si è riservata il diritto di recompra. QUI il comunicato). E a questo punto è il caso di riprendere ciò che venne scritto da, nell'articolo del 15 luglio 2018, a proposito del ragazzo esploso nelle file della Roma. Ecco il passaggio:“Per il momento possiamo solo giudicare se la valutazione di Zaniolo sia congrua.Dunque, nessun accenno a cifre esagerate, né tanto meno gonfiate. La somma impegnata viene definita “generosa”. E per quanto nessuno potesse aspettarsi un decollo così subitaneo da parte di Zaniolo. col senno di poi ammettiamo di essere stati avari nel giudizio. Ma. È bene ribadire le cifre: 4,23 milioni di euro la valutazione, 2,643 milioni di euro la plusvalenza. Cifre bassissime, per quello che assieme a Federico Chiesa si avvia a essere il calciatore italiano più forte del prossimo quindicennioDi quelli che imbrattano il curriculum in modo perenne.