Leao-Fonseca, le verità di Rafa: "Poteva spiegarmi quelle tre panchine di fila..."

Getty Images

Il rapporto tranon è mai decollato, durante la sua esperienza sulla panchina del Milan l'allenatore l'ha escluso diverse volte dalla formazione titolare e l'attaccante portoghese non l'ha presa benissimo. Con Conceiçao ha ritrovato il sorriso e la voglia di essere decisivo in campo, e nel corso di una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del rapporto che aveva con il suo ex allenatore.- Leao parla così dei mesi in rossonero con Paulo Fonseca: "Sulla nostra relazione allenatore-giocatore non ho nulla da dire - spiega l'ex giocatore di Lille e Sporting Lisbona - anche se all’inizio un paio di situazioni – e non dico problemi, ma situazioni – abbiamo dovuto risolverle. Ha cercato di fare il suo lavoro, di applicare le sue idee e io credo che ci sia sempre da imparare.. Posso però dire che tutti hanno provato a dare il massimo e che a Fonseca auguro il meglio".

- Quelle tre panchine consecutive Leao non le ha ancora digerite: "Se mi hanno caricato o fatto arrabbiare? Un po’ e un po’ - ammette ancora a La Gazzetta dello Sport - Credo che una spiegazione per tre panchine di fila si possa dare, però a volte gli allenatori fanno così... Era la prima volta che mi succedeva al Milan e ho anche imparato., che è la cosa più importante per rendere al meglio nel nostro lavoro. In ogni caso il passato è passato e io guardo con fiducia al futuro".

- Nella prima parte di campionato. L'ultima partita contro la Roma, quella che è costata il posto all'allenatore, l'ha saltata per un problema muscolare; nella gara precedente col Verona era entrato nell'ultima mezz'ora. L'ultima da titolare di Rafa in campionato è la partita del 15 dicembre col Genoa, giocata con la fascia da capitano sul braccio e finita 0-0.