C’è chi lo ama per le giocate in campo e chi sul piano musicale. Stiamo parlando di, attualmente in voga pure sucon la sua nuova hit ‘Way45’. Il portoghese, con quest’ultimo successo (sulla piattaforma streaming ha già avuto più di 450mila visualizzazioni) ha attirato nuovi fan in giro per il mondo. Il tutto in mezzo a tante voci di mercato- “Mio papà era un cantante, è anche arrivato a fare alcune cose, ma nulla di rilevante. Mio zio è stato un dj. Così ho sempre avuto la musica in casa, in famiglia - ha svelato nei giorni scorsi l’esterno -.: non sono una persona che parla. Tutto è iniziato per caso con gli amici". Leao, che presto incontrerà la dirigenza del Milan , è ascoltato da circa 36mila persone al mese su Spotify.