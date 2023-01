Ancora un brutto episodio di razzismo negli stadi. Stavolta, al Via del Mare di Lecce, in occasione della sfida tra i salentini di Marco Baroni e la Lazio di Maurizio Sarri. I giocatori giallorossi Lameck Banda e Samuel Umtiti sono stati infatti bersaglio di cori razzisti nel corso della gara, aperta dalla rete di Immobile e poi ribaltata dai gol di Strefezza e Colombo.



L'EPISODIO - Dal settore ospite sono stati sentiti anche dall’arbitro insulti nei confronti di Banda, sostituito all’intervallo. L'arbitro Marinelli ha inoltre avvertito negli spogliatoi Umtiti, l’altro giocatore di colore in campo, che in caso di ulteriori episodi la partita sarebbe stata sospesa. Una comunicazione arrivata in seguito anche dallo speaker dello stadio.