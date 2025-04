Lecce, progetto per la riqualificazione: copertura ispirata al mare e led giallorossi, come sarà il nuovo stadio

Getty Images

. Nel corso delle scorse settimane, infatti,E’ un piano che circolava nell’aria visto che rientra nell’ambito delle operazioni in vista della disputa dei Giochi del Mediterraneo, con la prossima edizione che si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026.Ma, dunque, quali saranno gli interventi da effettuare e che tempistiche bisognerà rispettare?, come viene spiegato,, con la copertura che non inciderà sullo stadio e che avrà 64 vele tese su una rete di funi di acciaio. Per lo stadio Via del Mare ci saranno ben 21 macro interventi: tra i tanti, saranno effettuati dei lavori sul terreno di gioco che verrà traslato di 4 metri e che sarà sostituito nelle sue fondamenta (interessando gli impianti di irrigazione e di drenaggio). Le panchine verranno spostate per migliorare la visibilità della tribuna centrale, la stessa che vedrà alcuni interventi di ristrutturazione e di ripristino., sottolineiamo, quando sarà pronto,, ovvero il grado massimo previsto dal massimo organismo continentale.

Il presidente del Lecce Saverioha commentato la presentazione del progetto: “Si celebra una cosa bella del calcio. Per me è emozionante, per chi ama profondamente squadra e territorio è il film di 10 anni., che io sognavo di vivere da presidente”.. Un gesto per dire: proviamo tutti insieme a esserci.. Ci misuriamo in un campionato importante, rappresentando il Sud Italia, in Serie B quelle che scalpitano per salire in Serie A, sono altre tre formazioni del nord, ci piace l’idea di poter continuare a raccontare una storia di eccellenza, figlio di una simbiosi perfetta tra società, territorio e istituzioni. Noi faremo il meglio perché i Giochi del Mediterraneo si svolgano nel migliore dei modi, noi saremo a disposizione per garantire la miglior riuscita dell’evento.”.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui