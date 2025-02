Getty Images

Lecce, quando torna Banda: cosa fare al fantacalcio

31 minuti fa



Svincolare o trattenere? E’ il dubbio di numerosi fantallenatori che (nel caso in cui non l’abbiano già fatta) saranno alle prese con l’asta di riparazione. Un momento di assoluta particolarità a cui dare la dovuta attenzione per terminare la propria stagione fantacalcistica nel migliore dei modi.



Grande concentrazione per effettuare delle scelte importanti, specialmente provando a capire se gli attuali giocatori infortunati siano da svincolare o meno.



In casa Lecce è pronto a tornare Lameck Banda. L'esterno d'attacco è stato operato nella seconda metà di novembre per una frattura al malleolo della caviglia sinistra, il suo recupero procede bene e vede il campo più vicino. E' tornato in gruppo e potrebbe tornare a disposizione di Giampaolo nella 24esima giornata contro il Bologna o nella 25esima per la trasferta di Lecce. Troverà una folta e agguerrita concorrenza e deve rincorrere per trovare spazio, può essere comunque svincolato.