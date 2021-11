Prosegue con altre 4 gare il programma dellaApre alle 14 ildegli ex-Serie A Pezzella e Ruiz, risalito fino ai margini della zona Champions League e che oggi ospiterà al Benito Villamarin ilultimissimo e aggrappato all'ultimo treno per rientrare in corsa per la salvezza.Alle 16.15 laha l'occasione di tornare momentaneamente in vetta dopo il pareggio casaligno dell'ultima giornata contro il Valencia facendo vista ad unche naviga in una zona tranquilla di classifica, ma che vuole riscattare il ko nel derby col Barcellona dell'ultima giornata.Alle 18.30 spazio, eurorivale del Milan che devo leccarsi le ferite generate dal colpo di testa di Junior Messias ricercando punti fondamentali in trasferta contro ilper accorciare verso la vetta della classifica e difendere il titolo di campioni in carica della Liga.Chiude alle 21 la super-sfida fra il, primo alla vigilia e il, terzo con le due squadre che sono divise soltanto da due punti e arrivano entrambe da un periodo positivo di rispettivamente 5 e 6 partite consecutive senza sconfitte in campionato.