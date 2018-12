Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, termina oggi con quattro partite la quindicesima giornata di Ligue 1: apre alle 15 Tolosa-Dijon, sfida tra due squadre pericolanti che, visto l'assenza di vittorie rispettivamente da dieci e undici turni e il quindicesimo e diciottesimo posto in classifica, hanno assoluto bisogno di punti salvezza. Alle 17 due partite: il Marsiglia di Rudi Garcia, reduce dalla brutta eliminazione nei gironi di Europa League, prova a riscattarsi in casa contro il più che positivo Reims, vera sorpresa di inizio stagione, per provare a raggiungere la zona Champions League. In campo alla stessa ora anche Rennes-Strasburgo: sono entrambe a metà classifica e devono capire se interessarsi maggiormente alla zona Europa o alla zona salvezza. Chiude nel posticipo delle 21 la capolista PSG, fin qui a punteggio pieno con 14 vittorie su 14 e già 13 punti di vantaggio sulla seconda, impegnata sul campo di un Bordeaux che non vince da sei giornate.