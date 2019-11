Dopo la sosta per le Nazionali e le gare di venerdì e di ieri, termina oggi con tre partite la 14esima giornata di Ligue 1: apre alle 15 il Monaco di Jardim, che ospita al Louis II il Bordeaux per superarlo in classifica e portarsi verso la zona Europa; alle 17 tocca poi al Saint Etienne quarto e in serie positiva da sei giornate, che deve però difendersi da un Montpellier in gran forma e con la possibilità di superare in classifica proprio gli avversari. Chiude alle 21 il Marsiglia di Villas Boas, che vuole conservare il secondo posto sul campo del Tolosa penultimo e ko da tre giornate.