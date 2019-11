Si apre stasera la dodicesima giornata di Ligue 1. In campo il Paris Saint-Germain di Mauro Icardi, impegnato alle 20.45 sul campo del Dijon. I parigini, primi a quota 27 punti, vogliono ulteriormente allungare sul Nantes secondo in classifica (19), mentre il Dijon cerca punti fondamentali per staccarsi dall'ultimo posto in classifica.