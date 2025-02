Lista UEFA, Roma: da Gourna-Douath a Gollini, chi entra e chi resta fuori

Rebus lista Uefa per la Roma. Entro il 6 febbraio a mezzanotte, i giallorossi dovranno presentare l’elenco aggiornato dei giocatori per la fase successiva. Giovedì 13 febbraio - alle ore 21 - ci sarà l’andata dei playoff contro il Porto. Sono solamente tre i cambi a disposizione di Ranieri. Verranno tagliati fuori i calciatori ceduti in questa sessione di mercato: fuori Ryan, Hermoso, Le Fée e Zalewski. Ecco le possibili scelte del tecnico dei capitolini.



CHI VERRA’ INSERITO – Senza Ryan, l’unico sicuro di essere messo in lista è Pierluigi Gollini. La Roma ha già rischiato ad Alkmaar e con l’Eintracht convocando De Marzi (2007) e Marcaccini (2008). L’ex Genoa sarà il vice Svilar. Il secondo posto dovrebbe essere occupato da Devyne Rensch. L’olandese può giocare sia a destra che a sinistra e all’occorrenza come braccetto. Ha convinto Ranieri che lo ha schierato titolare contro Udinese e Napoli. Resta, quindi, un posto per tre. L’allenatore dovrà decidere tra Nelsson, Gourna-Douath e Salah-Eddine. Il primo potrebbe essere sacrificato e utilizzato solamente in campionato per concedere respiro a Hummels. Salah-Eddine è al momento in vantaggio poiché la Roma non ha una riserva di Angeliño e sulla sinistra ha anche perso Zalewski (Dahl non era in lista UEFA). Scalpita anche Gourna-Douath che in mezzo al campo può essere prezioso. Palla a Ranieri.