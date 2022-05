Al Parco dei Principi di Parigi si gioca l'ultimo atto della massima competizione europea:. Una parata di stelle scende in campo per contendersi la Coppa dalle grandi orecchie, in quella che ormai è una classica della competizione. Una vittoria per il Liverpool (1981, proprio a Parigi) e una per il Real (2018) nelle due precedenti finali tra le due squadre. I Reds hanno eliminato in semifinale il Villarreal, mentre il Real ha avuto la meglio sul Manchester City nell'eterno confronto tra il calcio inglese e quello spagnolo. Calcio d'inizio alle ore 21.: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Luis Diaz, Salah, Mané.: Courtois; Carvajal, Alaba, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.