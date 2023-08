Il menu della domenica sera prevede, oltre al ritorno al Maradona del Napoli campione d'Italia in carica, anche la sfida tra due delle deluse della prima giornata: ladi Sarri, rimontata e sconfitta 2-1 a Lecce, e ildi Gilardino, letteralmente spazzato via a domicilio dalla Fiorentina. In attesa dell' arrivo a Roma di Guendouzi dal Marsiglia , Sarri sta inserendo in rosa i nuovi acquisti:(unico dal 1'), Pellegrini,, Rovella e Castellanos. Tra i rossoblù, invece, prima da titolare per un altro volto nuovo che l'anno scorso giocava nell'OM, l'ex Atalanta Ruslan. In attacco, ecco la sfida tutta azzurra tra Ciroe Mateo, che ora come ora e aspettando le primissime uscite sono le scelte principali di Spalletti per la Nazionale italiana.Laè rimasta imbattuta in 12 delle ultime 14 partite di Serie A contro il Genoa (9V, 3N), trovando il successo in tutte le tre più recenti: non ha mai registrato più successi consecutivi contro i rossoblù nella competizione. I biancocelesti sono imbattuti da 14 partite di campionato contro avversarie neopromosse (12V, 2N) e in otto di queste ha realizzato almeno tre gol.Ilè l’unica squadra che non ha ancora tentato la conclusione dalla distanza in questa Serie A, mentre considerando i 10 grandi campionati europei in corso, l’unica altra formazione senza tiri da fuori area è il Bochum. Sotto questo aspetto,dovrebbe aiutare non poco.Ciroha all’attivo 14 gol contro il Genoa e potrebbe diventare il secondo giocatore nella storia della Serie A a realizzare almeno 15 centri contro due diverse avversarie liguri, dopo Kurt Hamrin (17 contro i rossoblù e 15 contro i blucerchiati).(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.(3-4-1-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi; Gudmunsson, Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino.