Il Liverpool è in crisi nera. La squadra di Klopp che macinava punti e km in Inghilterra e in Europa non esiste più e si barcamena al centro della classifica di Premier. Mentre le voci di un possibile addio dell’allenatore tedesco impazzano, c’è un dato che spiega meglio di qualsiasi parola il momento del club di Anfield.



Dalla fine dei Mondiali in Qatar, il miglior marcatore dei Reds è Wout Faes. Il problema è che stiamo parlando di un difensore del Leicester, resosi protagonista di una doppietta di autoreti contro il Liverpool qualche settimana fa. A seguirlo in classifica sono Van Dijk, Salah e poi tutti gli altri, tutti con un solo gol a referto. Numeri che non fanno dormire Klopp e la Kop.