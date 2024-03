Lo stadio più grande del mondo? Sarà in Marocco: tutto sul Grand Stade di Casablanca

La Coppa del Mondo del 2030 promette di essere una delle più spettacolari di sempre. I Mondiali si disputeranno tra Spagna, Portogallo e Marocco e potranno contare su stadi avveniristici. Tra tutti, a sorpresa, potrebbe svettare uno nuovo, in costruzione proprio in Africa. Stiamo parlando del Grand Stade di Casablanca.



CHI LO COSTUISCE - Come riporta Rivista Undici, lo stadio è ancora in fase di progettazione, affidata a un consorzio di studio guidati da Oualalou + Choi e nel quale figura anche Populous, che ha già prodotto il nuovo stadio di Wembley e l’Emirates, tra gli altri.



LE INFO - Il Grand Stade di Casablanca sarà lo stadio più grande del mondo, avrà una capienza di 115 mila posti a sedere e occuperà oltre cento ettari nella provincia di Benslimane, tra Casablanca e Mohammedia, vicina all’aeroporto Muhammad V. Il costo dell'operazione? 411 milioni di euro per costruire quello che promette di essere un complesso sportivo unico nel suo genere.